В Сапожковском районе обнаружили труп с телесными повреждениями

5 декабря в селе Новокрасное Сапожковского района обнаружили труп 61-летнего местного жителя. Тело мужчины с незначительными ссадинами лежало в собственном доме.

Вскоре проверка установила, что телесные повреждения хозяин дома получил еще при жизни в результате падений. Об этом, в частности, говорят и электрики, которые приходили к нему накануне. По словам местных жителей, мужчина изрядно злоупотреблял алкоголем, поэтому в таком исходе никто не удивился.

Однако, вскрытие показало, что мужчина скончался не в результате падений и получения черепно-мозговой травмы, а от сердечной недостаточности.

Как бы там ни было, следователи Кораблинского МСО СУ СК России по Рязанской области продолжают проверку, чтобы установить все обстоятельства случившегося.

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