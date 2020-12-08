От коронавируса в Рязанской области скончались ровно 100 человек. Фото: Артем КИЛЬКИН

К утру 8 декабря в Рязанской области об еще двух рязанцах, которые скончались непосредственно от коронавируса. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб. Таким образом, с начала пандемии от COVID-19 умерли уже 100 рязанцев.

Напомним, ранее стало известно, что за минувшие сутки коронавирусом заразились еще 124 человека, всего - 15 036 человек.

Кроме того, мэрия Рязани опубликовала статистику по количеству зараженных коронавирусом в районах города (читать подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!