От коронавируса в Рязанской области скончались ровно 100 человек.
Фото: Артем КИЛЬКИН
К утру 8 декабря в Рязанской области об еще двух рязанцах, которые скончались непосредственно от коронавируса. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб. Таким образом, с начала пандемии от COVID-19 умерли уже 100 рязанцев.
Напомним, ранее стало известно, что за минувшие сутки коронавирусом заразились еще 124 человека, всего - 15 036 человек.
Кроме того, мэрия Рязани опубликовала статистику по количеству зараженных коронавирусом в районах города (читать подробнее).
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