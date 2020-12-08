Губернатор Любимов пригрозил подрядчику ряжского путепровода «соответствующими мерами».

Губернатор Николай Любимов обсудил с главой Ряжского района Андреем Насоновым строительство платного путепровода. Напомним, на объекте ранее выявили ряд нарушений со стороны подрядчика.

— Вопрос необходимо решать так, как будет удобно и комфортно в первую очередь жителям, а не так, как хотелось бы инвестору, — подчеркнул Любимов. — Все параметры объекта прописывались в конкурсной документации. Если подрядчик будет нарушать достигнутые договоренности, мы будем принимать соответствующие меры.

Ранее сообщалось, что на участке автодороги «Ряжск - Касимов - Нижний Новгород» рядом со строительством путепровода подрядчик обустраивает несанкционированные примыкания к этой региональной трассе.

— Эти действия не были согласованы, не получалось никакого разрешения, не утверждались никакие проекты, — возмущался месяц назад губернатор (читать подробнее).

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