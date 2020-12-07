В рязанских больницах стало больше детей с коронавирусом

Пациентов-детишек стало больше. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Опергруппа регионального правительства сообщает, что в лечебных учреждениях находятся 559 (6.12 - 563) пациентов с COVID-19, в том числе 11 (+3) детей.

По информации регионального министерства здравоохранения, состояние 72 (-7) человек врачи оценивают как удовлетворительное, 422 (+4) пациентов - средней степени тяжести. В тяжелом состоянии - 65 (-1) человек, из них 17 (-1) подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Напомним, что за сутки с 6 на 7 декабря в Рязанской области было выявлено еще 126 случаев заболевания COVID-19. Это максимальный показатель суточного прироста.