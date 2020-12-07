Андрей Красов помог погорельцам

«Семья Бирюковых из села Пертово Чучковского района в ночь с 12 на 13 ноября лишилась квартиры из-за пожара. В России всегда существовала традиция помогать погорельцам всем миром. И если есть возможность, нужно оказать поддержку», – уверен Герой России, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по обороне, член фракции «Единой России» Андрей Красов.

Он рассказал, что в рамках региональной недели и декады приемов граждан, приуроченной к 19-летию со дня основания партии, к нему поступило обращение с просьбой помочь погорельцам из Чучковского района.

«Администрация муниципалитета изначально предложила пострадавшим вариант обеспечения жильем – трехкомнатную квартиру в многоквартирном доме на улице Сосновой в районном поселке Чучково», – считает Андрей Красов.

Семья Бирюковых отказалась от квартиры из-за высокого, по их мнению, размера платежа за жилищно-коммунальные услуги. Кроме того, у них был огород, они выращивали домашних животных.

«Жители сами вправе решать, что подходит им для будущей жизни. Они подобрали подходящий вариант дома с земельным участком в родном селе, – рассказал депутат Государственной Думы от Рязанской области. – Собственных средств для его покупки у них недостаточно, поэтому обратились за помощью ко всем неравнодушным».

Андрей Красов оказал погорельцам материальную помощь.

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