Стали известны даты проведения ГИА в Рязанской области

Экзамены пройдут в любой обстановке. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Региональный министр образования Ольга Щетинкина 7 декабря на онлайн-родительском собрании назвала даты проведения итоговой аттестации (официально - ГИА) для учеников 9 и 11 классов.

Так, девятиклассники для допуска к ОГЭ должны пройти устное собеседование. Основной день — 10 февраля, резервные дни — 10 марта или 17 мая. Одиннадцатиклассники смогут написать итоговое сочинение, которое необходимо сдать для допуска к ЕГЭ, 5 и 21 апреля, а также 5 мая.

Темы сочинения, названные министром: «Забвению не подлежит», «Я и другие», «Между прошлым и будущим: портрет поколения», «Время перемен», «Разговор с собой».

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

В 7 микрорайоне Рязани заканчивают строить детсад

Регистрация детей в него стартовала 2 ноября (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!