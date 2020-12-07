В 7 микрорайоне Рязани заканчивают строить детсад

Строительство детсада в микрорайоне 7-ДПР вышло на завершающую стадию. Сейчас ведется генеральная уборка, монтируют оборудование и собирают мебель. Ввести в эксплуатацию планируют 25 декабря.

Замглавы горадминистрации Надежда Штевнина проконтролировала проведение работ 7 декабря. Также она встретилась с меценатом, передавшим детскому саду дополнительные наборы игрушек и детского оборудования.

Регистрация детей в детский сад №38, расположенный по адресу: ул. Шереметьевская, стр. 8а, стартовала 2 ноября. Напомним, что для постановки ребенка на очередь родителям необходимо обращаться в Многофункциональный центр Рязанской области.

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