В центре Рязани перевернулась «скорая» после столкновения с мусоровозом.
Днем 7 декабря на перекрестке улиц Введенская и Радищева произошло ДТП с участием мусоровоза и автомобиля скорой медицинской помощи. После удара «скорая» по инерции опрокинулся.
По предварительным данным, мусоровоз двигался по второстепенной дороге - улица Радищева, а автомобиль «скорой» по главной дороге - улице Введенской.
В результате происшествия водитель «скорой» получил травмы.
В настоящий момент на месте ДТП работают сотрудники полиции. Обстоятельства происшествия выясняются.
В центре Рязани перевернулась «скорая» после столкновения с мусоровозом.
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