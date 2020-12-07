В центре Рязани перевернулась «скорая» после столкновения с мусоровозом.

Днем 7 декабря на перекрестке улиц Введенская и Радищева произошло ДТП с участием мусоровоза и автомобиля скорой медицинской помощи. После удара «скорая» по инерции опрокинулся.

По предварительным данным, мусоровоз двигался по второстепенной дороге - улица Радищева, а автомобиль «скорой» по главной дороге - улице Введенской.

В результате происшествия водитель «скорой» получил травмы.

В настоящий момент на месте ДТП работают сотрудники полиции. Обстоятельства происшествия выясняются.

В центре Рязани перевернулась «скорая» после столкновения с мусоровозом.

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