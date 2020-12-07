В школах Рязани начали выдавать продукты для детей.

7 декабря в школах Рязани начали выдавать продуктовые наборы ученикам 5-6 классов, которые находились на дистанционном обучении. Но продуктовые наборы выдают не всем, а только школьникам из малообеспеченных и многодетных семей, детям-инвалидам, а также детям-сиротам.

Какие продукты выдают в школах:

- два вида крупы по 1 упаковке;

- макароны – 1 упаковка;

- консервы: тушенка- 2 банки, горбуша – 1 банка;

- горошек зеленый – 1 банка;

- кукуруза – 1 банка;

- молоко сгущенное – 1 банка;

- масло растительное – 1 бутылка, 0,9 л;

- сушки – 300 г;

- сок – 1 литр;

- чай черный - 100 г.

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