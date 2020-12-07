Рязанец, купив лотерейный билет за 40 рублей, выиграл 1 миллион. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Рязанец выиграл 1 миллион, купив лотерейный билет за 40 рублей, сообщает пресс-служба государственной лотереи.

5 декабря организаторы разыграли суперприз «Спортлото», в котором нужно было угадать все числа выигрышной комбинации в обоих полях билета.

В итоге житель Рязани отгадал числа: 4, 8, 17, 28 и 32 в первом билете и число 3 во втором.

Как отметили в пресс-службе, победитель за выигрышем пока не обращался.

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