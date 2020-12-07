31 декабря в Рязанской области объявят выходным днем. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Стало известно, что 31 декабря (четверг) в Рязанской области объявят выходным днем. Этот рабочий день перенесут на субботу, 26 декабря – сообщает сайт 62 ИНФО, ссылаясь на слова пресс-секретаря губернатора Рязанской области Николая Любимова Дениса Арапова.

В настоящее время готовится соответствующее распоряжение регионального правительства. Документ коснется госслужащих, но частным коммерческим организациям рекомендовано принять аналогичное решение.

Подчеркнем, что субъекты РФ самостоятельно решают, делать ли 31 декабря выходным днем или нет.

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