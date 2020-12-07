В Спасском районе сгорела цистерна со спиртосодержащей жидкостью

Фото с места ЧП. Фото: издательство "Пресса".

Около 5.20 утра в воскресенье, 6 декабря, из поселка Откормсовхоза Спасского района Рязанской области поступил сигнал о возгорании. Загорелась цистерна автомобиля Scania со спиртосодержащей жидкостью. Инцидент произошел рядом со складскими помещениями. Сам автомобиль сразу отцепили от цистерны и отогнали в сторону – сообщает издательство «Пресса».

В ликвидации пожара задействовали пять пожарных расчетов. Содержимое цистерны полностью выгорело, также от огня пострадала крыша одного из складских зданий.

В настоящее время специалисты устанавливают причину возгорания.

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