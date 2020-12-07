Мэрия: Глиняное пятно на Оке может подойти к Рязани в среду. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пятна с высоким содержанием глиняных взвесей могут оказаться в Рязани уже в ближайшую среду, сообщает мэрия со ссылкой на «Водоканал». По информации чиновников, масса может подойти к водозаборным сооружениям Борковской очистной водопроводной станции 9 декабря к 14:00, а в районе Окской очистной водопроводной станции глиняное пятно ожидают к 10 декабря 13:00.

— Сброс воды из технологического пруда карьера не представляет опасности для жизнедеятельности человека и не повлияет на качество водопроводной воды, подаваемой рязанцам, — отметили специалисты «Водоканала», но все равно усилили лабораторный контроль за качеством воды в реке Ока.

Кроме того, власти отметили, что на МП есть страховой запас реагентов на случай чрезвычайных ситуаций. Если с помощью реагентов речную воду будет невозможно очистить до гигиенических нормативов, то увеличится доля артезианской воды.

Напомним, 27 ноября на карьере Вязищи в Износковском районе Калужской области произошел сброс сточных вод с высоким содержанием глиняных взвесей. Из реки Изверь, на которой находится карьер, глиняная масса попала в Угру, а оттуда – в Оку и движется в сторону Рязанской области.

Ранее предполагалось, что пятно достигнет Рязани 5 декабря.

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