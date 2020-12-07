На рязанской дороге произошло серьезное ДТП с участие трактора

Фото с места ДТП.

В субботу, 5 декабря, около 17.20 в Кораблинском районе на дороге Рязань – Ряжск произошло серьезное ДТП с участием трактора «Беларус». По предварительной информации, 39-летний житель Ряжска, управляя автомобилем ВАЗ-2110, совершил столкновения с прицепом трактора. Сельскохозяйственной машиной управлял 47-летний житель Кораблинского района.

В результате происшествия водитель легкового автомобиля, а также двое его пассажиров в возрасте 18-ти и 55-ти лет получили травмы. Все пострадавшие госпитализированы.

По факту ДТП проводится проверка.

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