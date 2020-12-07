Рязанский минтранс не знает, когда сделает дорогу в деревне, где снимали фильм «Мусульманин».

Чиновники министерства транспорта знают о проблеме жителей деревни Урдово Касимовского района и ищут оптимального решения. Так минтранс ответил жительнице деревни Галине Государевой, которая оставила жалобу на странице губернатора в социальной сети:

«Жители деревни Урдово говорят уже много лет, что по дороге в деревне, где вообще нет асфальтового полотна и с большим, длительным уклоном, ходит школьный автобус, ежедневно подвергая детей опасности. В том году только мастерство водителя предотвратило опрокидывание автобуса с детьми. Что ждет минтранс? Видимо трагедии, после которой будет проводиться ремонт дороги?»

Спустя час после оставленной жалобы чиновники отреагировали и, по сути, развели руками:

«Знаем о существующей проблеме и ищем оптимальный вариант решения. Ямочный ремонт подъезда к деревне Урдово провели, протяженность оставшегося участка по деревне - 600 метров. Трудности связаны с износом полотна и уклоном дороги, привести его в нормативное состояние возможно только в рамках капитального ремонта. Вопрос находится в стадии решения. Сообщим, когда появится конкретика».

Напомним, в 1995 году режиссер Владимир Хотиненко снял в деревне Урдово один из самых своих известных фильмов – «Мусульманин». В главных ролях фильма снимались Евгений Миронов, Александр Балуев, Иван Бортник, Нина Усатова и Александр Песков (читать подробнее и смотреть видео, как снимался фильм в касимовской деревне).

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