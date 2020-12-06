Рязанец, устроивший дрифт возле машины ДПС, ответит по четырем статьям КоАП

Водителя, устроившего дрифт на парковке гипермаркета «Лента» привлекут к ответственности по четырем статьям Кодекса об административных правонарушениях. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Напомним, 28-летний водитель «Жигулей» седьмой модели дрифтовал прямо возле автомобиля ДПС. Его личность установили сразу, и теперь ему предстоит отвечать за непристегнутый ремень, тонированные окна, страбоскопы, ну и самое главное – отсутствие прав на вождение.

Ранее мы сообщали, что полицейский автомобиль попал в жесткую аварию на мосту через Оку в Касимове (читать подробнее).

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