Синоптики рассказали, какая погода ожидает рязанцев 7 декабря

В понедельник, 7 декабря, в Рязани и области ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, порывами до семи метров в секунду. Температура воздуха по области ночью -16…-11°С, днем -9…-4ºС.

Кроме того, по данным регионального управления МЧС, радиационная, химическая и бактериологическая обстановки на территории Рязанской области в норме. Общий уровень загрязнения воздуха – умеренный, а экологическая обстановка - устойчивая.

В декабре 2020 года, с вероятностью возникновения 0,11 возможна одна природно-техногенная чрезвычайная ситуация, но не выше межмуниципального уровня.

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