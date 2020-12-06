Вице-губернатор Игорь Греков проверил все «красные зоны» Рязанской области

6 декабря вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков посетил очередную «красную зону». На этот раз высокопоставленный чиновник побывал в Клепиковской районной больнице, где лечатся пациенты с коронавирусом.

Пресс-служба областного правительства шаблонно сообщила, что «в ходе общения с врачами и пациентами речь шла о качестве оказания медицинской помощи, в том числе обеспечении стационаров лекарственными препаратами, средствами индивидуальной защиты, наличии специального оборудования». Никакой конкретики опергруппа не привела.

Отметим, что на сегодняшний день власти проверили работу всех специализированных «красных зон» в медицинских учреждениях региона.

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