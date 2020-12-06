Пас назад: губернатор Любимов отменил распоряжение о ликвидации ЖФК «Рязань-ВДВ».

3 декабря губернатор Рязанской области Николай Любимов подписал распоряжение об отмене распоряжения регионального правительства от 1 октября. Речь в том документе, напомним, шла о ликвидации женского футбольного клуба «Рязань-ВДВ».

Власти тогда решили, что содержать ЖФК слишком накладно для региона, мол, и местных воспитанников нет, и не зарабатываете самостоятельно (читать подробнее).

Но после встречи руководителя РФС Александра Дюкова с Любимовым областные чиновники решили сохранить команду и на следующий год. А губернатор поставил свою подпись.

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