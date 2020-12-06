Жители рязанской двухэтажки пожаловались на полчища мух.

Жители двухэтажного многоквартирного дома №13 по улице Строителей пожаловались в социальных сетях на нашествие мух. По словам людей, в одном из двух подъездов «стоит сильная вонь, а из подвала летят полчища насекомых».

Как отметили жители, управляющая компания якобы не принимает никаких мер для исправления ситуации.

СПРАВКА «КП»

Двухэтажный дом №13 по улице Строителей построили в 1958 году. В доме 12 квартир, а здание не признано аварийным. Управляющей компанией является УК «ГУЖК Железнодорожного района города Рязани».

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