Жители рязанской двухэтажки пожаловались на полчища мух.
Жители двухэтажного многоквартирного дома №13 по улице Строителей пожаловались в социальных сетях на нашествие мух. По словам людей, в одном из двух подъездов «стоит сильная вонь, а из подвала летят полчища насекомых».
Как отметили жители, управляющая компания якобы не принимает никаких мер для исправления ситуации.
СПРАВКА «КП»
Двухэтажный дом №13 по улице Строителей построили в 1958 году. В доме 12 квартир, а здание не признано аварийным. Управляющей компанией является УК «ГУЖК Железнодорожного района города Рязани».
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