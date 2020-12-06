Рязанское кладбище заблокировали грудой мусора.

На Новом кладбище Рязани водитель мусоровоза сбросил мусор перед единственным входом на погост и спокойно уехал. Об этом сообщает один из очевидцев в паблике «Рязань». В итоге, машины, которые находились на территории кладбища, оказались заблокированными.

Администрация попросила людей помочь убрать груду мусора, и неравнодушные граждане откликнулись.

Подробности происшествия уточняются, но известно, что мусоровоз не смог проехать под вывеской, и решил просто скинуть мусор.

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