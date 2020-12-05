За сутки в рязанские больницы поместили еще 20 пациентов с коронавирусом

Среди пациентов больниц 9 детей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По состоянию на вечер 5 декабря в рязанских больницах находятся 556 пациентов с COVID-19, в том числе девять детей. Так утверждает региональная опергруппа.

Состояние 77 (4.12 - 77) человек врачи оценивают как удовлетворительное, 415 (+18 за сутки) пациентов – средней степени тяжести. В тяжелом состоянии – 64 (+2) рязанца, из них 18 (+1) подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

В Рязанской области за истекшие сутки скончались два пациента, которым ранее был поставлен диагноз "коронавирусная инфекция". Общее число - 98.

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