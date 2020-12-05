В Рязани поменяют почти 7 км труб теплотрассы за миллиард

Теплотрассу будут менять на протяженности в 7 км. Фото: Олег УКЛАДОВ

МУП «РМПТС» приглашает заинтересованных лиц подать заявку на участие в конкурсе ценой в миллиард с лишним рублей. Подрядчик в три этапа за эти деньги должен будет поменять трубы большого диаметра (1000 и 1200 мм) на надземной теплотрассе длиной почти в 7 километров на участке от Ново-Рязанской ТЭЦ (Южный промузел) до Черновицкой улицы.

Сроки выполнения первого этапа - с момента подписания договора до 30 ноября следующего года. Второй этап должен завершиться 31 января 2023-го. Весь объем работ подрядчик обязан будет выполнить к 25 декабря того же года.

И еще одно непременное условие: при выполнении работ отключение подачи тепла суммарно не должно быть более десяти дней в год.

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