Глава администрации Рязани провела онлайн прием горожан

Фото: пресс-служба администрации Рязани.

4 декабря глава администрации Рязани Елена Сорокина провела прием граждан в онлайн формате. В числе вопросов, интересующих жителей областного центра: переселение из аварийного фонда, благоустройство городских территорий, вопросы жилищно-коммунального хозяйства.

Так, рязанец, проживающий в Дашково-Песочне, сообщил, что напротив магазина на улице Зубковой в 2019 году была демонтирована остановка общественного транспорта, ее так и не восстановили. Елена Сорокина поручила управлению благоустройства установить павильон в этом году или в начале 2021 года.

- Плохо, что жители столько времени оставались без остановочного комплекса. Руководителю управления благоустройства следует изыскать средства, возможно, из сложившейся экономии, и установить павильон. Этот вопрос будет на его личном контроле, – отметила Елена Сорокина.

Председатель ТОС Недостоево озвучил свои переживания в части передачи водопроводных сетей поселка на баланс МП «Водоканал города Рязани». Сейчас на них происходят частые порывы. В управлении энергетики и ЖКХ отметили, что уже произведено обследование технического состояния водопровода, акт находится в управлении земельных ресурсов. До 17 декабря сети будут переданы муниципальному предприятию. Далее Водоканал приступит к обслуживанию сетей.

Жительница, проживающая в аварийном доме по улице Колхозная, претендует на отдельное жилье. Елена Сорокина обсудила с ней варианты решения вопроса. Существуют два пути, в ходе беседы заявительница выразила желание следовать одному из них. Глава администрации еще раз предложила рязанке переехать в здание маневренного фонда на улице Соборной, где сейчас ведется ремонт помещений. Ей предлагают занять двухкомнатную отремонтированную квартиру. Елена Сорокина также поручила руководителям структурных подразделений оказывать заявительнице необходимую поддержку.

- Мы должны работать вместе с жителями, решать проблемы сообща. Уверена, при консолидации усилий и, самое главное, желания, у нас все обязательно получится, - подчеркнула глава администрации.