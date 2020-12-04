Одна из рязанских COVID-лабораторий утроила свои мощности

Фото: оперативная группа Правительства Рязанской области.

Оперативная группа Правительства Рязанской области сообщает, что лаборатория Рязанского кожно-венерологического диспансера ввела в эксплуатацию новое оборудование, которое позволяет делать до 2500 ПЦР-тестов на COVID-19 в неделю. По сути можно говорить об утроении мощностей лаборатории.

Это стало возможным благодаря новому процессору магнитных частиц King Fisher Flex, который позволяет проводить автоматически обработку 96 биообразцов за цикл в течение полутора часов. Это дает тройное преимущество перед ручной обработкой. Кроме того, использование процессора заметно снижает риски, связанные с человеческим фактором.

Предполагается, что в будущем техника сможет работать и с другими тест-системами.

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