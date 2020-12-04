На Большом каменном мосту на улице Ленина началась сборка первой арки. Фото: правительство Рязанской области.
В Рязани началась сборка первой арки Большого каменного моста возле цирка на улице Ленина. Информация с видео об этом событии появилась в правительственном паблике «Рязанская область». Первая арка представляет свод из гофрированных металлических элементов.
«Реконструкция моста на улице Ленина продолжается», - рапортуют чиновники.
Напомним, ранее во время реконструкции Большого каменного моста обнаружили остатки фонтана 1950-х годов. Располагалось сооружение на глубине около 1,6-1,7 метров (читать подробнее).
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