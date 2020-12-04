Маршрутка №50 начнет ходить в Рязани с 7 декабря

Маршрутка №50 возобновит пассажирские перевозки с 7 декабря, сообщает администрация Рязани.

По информации властей, во время открытого конкурса власти определили перевозчика, который выставит на маршрут восемь автобусов среднего класса.

Кроме того, в маршрут №50 внесут изменения. Теперь конечной остановкой будет «улица Княжье Поле», а не «Завод ТКПО».

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