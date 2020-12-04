Маршрутка №50 начнет ходить в Рязани с 7 декабря

Маршрутка №50 возобновит пассажирские перевозки с 7 декабря, сообщает администрация Рязани.
По информации властей, во время открытого конкурса власти определили перевозчика, который выставит на маршрут восемь автобусов среднего класса.
Кроме того, в маршрут №50 внесут изменения. Теперь конечной остановкой будет «улица Княжье Поле», а не «Завод ТКПО».
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!