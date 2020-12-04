Шесть женщин за три дня – в Рязанской области растет количество скончавшихся от COVID-19

«Комсомольской правде» стало известно, что за три последних дня (2-4 декабря) в статистику рязанцев, чьей причиной смерти стала новая коронавирусная инфекция включены шесть женщин.

2 декабря в траурный список после проведения соответствующих экспертиз включили 63-летнюю и 74-летнюю женщин

3 декабря – 36-летнюю и 57-летнюю женщин.

4 декабря – 60-летнюю и 71-летнюю женщин. Все они скончались в октябре.

Всего по официальным данным в регионе от коронавирусной инфекции за весь период скончались 96 человек.

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