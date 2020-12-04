В Рязани у иностранца изъяли 13 килограммов наркотиков

Фото: оперативная съемка.

Рязанские полицейские совместно с сотрудниками регионального УФСБ изъяли из незаконного оборота 13 килограммов синтетических наркотиков.

Стражи правопорядка вышли на ранее судимого гражданина одной из стран ближнего зарубежья. Мужчину подозревают в покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере, совершенный группой лиц по предварительному сговору. По версии следствия, он занимался поставками наркотиков в ряд регионов России для последующей продажи в даркнете.

В автомобиле своей знакомой он перевозил несколько пакетов с таблетками и кристаллическим веществом.

«Тайники были оборудованы за обшивкой багажного отделения. По результатам экспертизы изъятые вещества признаны наркотическими средствами синтетического происхождения. Крупной партии, которую задержали полицейские, хватило бы для производства 130 тысяч разовых доз», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Подозреваемого взяли под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.