В утренней темноте водитель фуры не заметил врезавшийся в отбойник автомобиль

Фото с места ДТП. Фото: издательство "Пресса".

Утром 3 декабря на федеральной трассе М-5 «Урал» на территории Путятинского района Рязанской области произошло серьезное ДТП. Мужчина на автомобиле Chevlolet Lanos двигался в сторону Шацка. На 313-м километре он превысил скорость, потерял управление и совершил столкновение с металлическим отбойником.

После аварии мужчина вышел из автомобиля, но не выставил на дороге знак аварийной остановки. В это время по трассе шел на крейсерской скорости грузовик DAF, которым управлял житель Самары. Он вовремя не заметил разбитую легковушку и врезался в нее.

Люди в ДТП не пострадали – сообщает издательство «Пресса». А вот от автомобиль Chevlolet Lanos получил серьезнейшие повреждения.