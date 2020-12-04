В рязанских школах подростки-хулиганы срывают дистанционное обучение. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Во время онлайн-уроков в школах Рязанской области, которые проходят на платформе Zoom, хулиганские сообщества подростков срывают занятия. Об этом заявляет РИА Новости со ссылкой на члена Общественной палаты РФ Екатерину Мизулину.

По ее словам, в Telegram, а также в Twitter и во «ВКонтакте» школьники обмениваются или продают друг другу ссылки на онлайн-трансляции уроков. Им предоставляют имена одноклассников, от имени которых можно зайти на онлайн-урок. Далее после успешного входа подростки «выкрикивает неприличные слова, либо включает непристойные видео», что приводит к срыву урока.

Екатерина Мизулина намерена обратиться в Zoom с предложением усовершенствовать настройки трансляций в связи со сложившейся ситуацией, но отмечает, что подобные хулиганства говорят об «определенной усталости детей от дистанционного обучения».

Напомним, в Рязанской области ввели дистанционное обучение с 23 ноября по 6 декабря для 5-6 классов и с 7 декабря по 20 декабря для 7, 8 и 10 классов. Это временная мера, которая направлена исключительно на сохранение здоровья школьников.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!