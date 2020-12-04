Губернатор наградил последнего рязанца-фронтовика Героя Советского Союза Павла Галкина

Павел Андреевич Галкин. Фото сделано в июле 2020 года. Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

В ходе реализации совместного проекта Правительства Рязанской области, газеты «Комсомольская правда» и областной библиотеки имени Горького, который получил название «Нам есть кем гордиться» выяснилось, что ПОСЛЕДНИЙ рязанец-фронтовик Герой Советского Союза Павел Андреевич Галкин проживает сегодня в городе Ейске Краснодарского края.

Летом этого года делегация «Комсомольской правды» посетила Павла Андреевича, передала ему подарки с родной Рязанской земли и записала большое интервью. Также редакция выступила с инициативой укрепления дружеских отношений между Героем Советского Союза и Рязанской областью.

На инициативу с энтузиазмом откликнулись и в Правительстве Рязанской области, и в Рязанской областной Думе, и в администрации Кораблинского района.

В преддверии 98-летия Павла Андреевича Галкина губернатор Рязанской области Николай Любимов подписал распоряжение (№423-рг от 3 декабря 2020) о награждении Героя Советского Союза памятным знаком «Благодарность от Земли Рязанской».

Награду доставят в Ейск ко дню рождения.

Отметим, что Павел Галкин родился 15 декабря 1922 года в деревне Нижняя Ищередь Ряжского уезда (ныне Кораблинский район), окончил школу и Сапожковский педагогический техникум. В 1940 году был призван в Красную Армию. На фронте - с июля 1943 года. К апрелю 1944 года на Северном флоте в качестве штурмана совершил 22 боевых вылета на самолетах Пе-2 и Boston A-20G. В составе экипажа потопил две подводные лодки, два транспортных судна водоизмещением 8000 тонн каждое, танкер водоизмещением 10000 тонн. Еще два транспортных корабля потопил в составе группы. 19 августа 1944 года ему и летчику Евгению Францеву (1922-1944) за образцовое выполнение боевых заданий присвоены звания Героя Советского Союза.

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