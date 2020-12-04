Рязанские молодогвардейцы реализуют проект «Патриотизм в действии»

Фото: МГЕР.

Это день памяти о российских и советских воинах, погибших в боевых действиях на территории страны или за ее пределами.

Активисты регионального отделения «Молодои Гвардии Единои России» почтили минутой молчания всех участников боевых действий.

Активисты выложили символ скорби — «Журавль», который очень трогательно передает смысл и назначение этого памятного дня.

Фото: МГЕР.

«В народе говорят, что души погибших за Отчизну солдат превращаются в журавлей. Эти красивые, гордые птицы стали символом бессмертия. Они олицетворяют души бойцов, которые не вернулись с той войны. Имена многих из них до сих пор остаются неизвестными», — поделился заместитель руководителя регионального отделения МГЕР Вячеслав Поскребышев.

Патриотические мероприятия прошли и в районах Рязанской области. В день памяти неизвестного солдата в Скопинском и Ряжском районах были проведены памятные митинги с участием активистов местных отделений МГЕР.