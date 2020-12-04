COVID-19 на 4 декабря: рекордные 396 поправившихся, но и количество умерших приближается к сотне

Оперативная группа обновила данные суточного прироста COVID-19 в Рязанской области. Выявлено 120 новых случаев. Таким образом, с начала пандемии заболевание подтвердилось у 14 538 рязанцев.

Поправились за сутки рекордные 369 человек (абсолютный рекорд с начала пандемии). Общее количество выздоровевших – 12 775.

К сожалению, снова не обошлось без летальных случаев – плюс два человека. Общее количество смертей в регионе – 96.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

В рязанских больницах резкий прирост больных с COVID-19, в том числе детей

Опергруппа обновила данные о состоянии заболевших (подробности).