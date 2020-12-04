В пятницу ГИБДД начнет в Рязани масштабные рейды по выявлению нарушителей. Фото: Артем КИЛЬКИН

В пятницу, 4 декабря, а также в ближайшие выходные сотрудники ГИБДД проведут на дорогах Рязани и области масштабные рейды по поиску нарушителей и пьяных водителей, сообщает инспекция.

Сотрудники ДПС просят неравнодушных рязанцев звонить в полицию, если вы стали свидетелем, что пьяный гражданин сел за руль автомобиля. звонить нужно по телефонам: (4912) 29-74-54 и 112.

Подобные рейды проводятся в Рязанской области на регулярной основе.

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