В пятницу ГИБДД начнет в Рязани масштабные рейды по выявлению нарушителей.
Фото: Артем КИЛЬКИН
В пятницу, 4 декабря, а также в ближайшие выходные сотрудники ГИБДД проведут на дорогах Рязани и области масштабные рейды по поиску нарушителей и пьяных водителей, сообщает инспекция.
Сотрудники ДПС просят неравнодушных рязанцев звонить в полицию, если вы стали свидетелем, что пьяный гражданин сел за руль автомобиля. звонить нужно по телефонам: (4912) 29-74-54 и 112.
Подобные рейды проводятся в Рязанской области на регулярной основе.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!