В рязанской Горроще предотвратили взрыв газа

В Рязани предотвратили серьезную утечку газа.

В одном из домов по улице Островского специалисты «Рязаньгоргаз» обнаружили коррозию газопровода в межэтажном перекрытии. Возможная опасность, вследствие утечки газа, грозила 20 семьям. Газовики приостановили газоснабжение и отремонтировали газопровод.

Как отметили в компании, специалисты неоднократно выступали с инициативой о замене газопроводов, отработавших нормативный срок, по программе капитального ремонта жилого фонда. Это значительно повысило бы надежность газоснабжения абонентов.

— Списки многоквартирных домов, где газовые сети подлежат капитальному ремонту, ежеквартально направляются в администрацию Рязани и в орган жилищного надзора, — рассказывает начальник службы по эксплуатации и ремонту внутридомового газового оборудования компании «Рязаньгоргаз» Светлана Мульцина. — Однако для положительного решения этого вопроса требуется еще и активность собственников жилья.

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