Игорь Греков побывал в пяти «красных зонах» и пообщался с коронавирусными больными.

Вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков побывал в «красных зонах» пяти больниц. речь идет о Михайловском ММЦ, больнице №10, БСМП, ОКБ и ОКБ имени Семашко.

Греков пообщался с пациентами, больными коронавирусом, и медицинскими работниками, спросил о материально-техническом оснащении, наличии лекарств и обеспечении средствами индивидуальной защиты.

«Вице-губернатор поблагодарил врачей и медсестер за профессионализм и ответственность, а пациентам пожелал скорейшего выздоровления», - рапортует пресс-служба правительства Рязанской области.

Напомним, на сегодняшний день в больницах Рязанской области находятся 584 пациентов с COVID-19 (читать подробнее).

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