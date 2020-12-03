В рязанских больницах резкий прирост больных с COVID-19, в том числе детей

Оперативная группа Правительства Рязанской области сообщает, что по состоянию на 18.30 3 декабря в больницах находятся 584 пациентов с COVID-19, в том числе восемь детей. Нужно отметить, что днем ранее в больницах находились 528 человек, в том числе четверо детей.

Отмечается, что из 584 пациентов состояние 78 оценивается как удовлетворительное. 394 пациента находятся в состоянии средней степени тяжести. Тяжелых больных 60 человек, 19 из них подключены в аппаратам ИВЛ. Сутками ранее помощь аппаратом ИВЛ требовалась 16 пациентам.

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