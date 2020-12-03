На место скончавшегося ректора РГАТУ Бышова назначили временного исполняющего

Сергей Николаевич Борычев.

Исполнять обязанности ректора Рязанского государственного агротехнологического университета (РГАТУ) будет исполнять Сергей Николаевич Борычев. Напомним, что ректор РГАТУ Николай Владимирович Бышов скончался 22 ноября этого года.

Известно, что Сергей Борычев родился 3 мая 1977 года в селе Красный Союз Путятинского района Рязанской области. В настоящее время доктор технический наук, профессор, почетный работник агропромышленного комплекса России. Опубликовал семь монографий, 12 учебно-методических пособий, более 240 научных и учебно-методических работ. Автор 55 свидетельств и патентов на изобретения и полезные модели.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Закрытый гроб и сотни людей: как в Рязани простились с ректором РГАТУ Николаем Бышовым

На гражданскую панихиду пришли несколько сотен человек, а похоронили руководителя вуза в Рыбновском районе (подробности).