Улицу Фрунзе в Рязани перекроют на три дня

4 декабря с 10:00 до 7 декабря 22:00 в районе дома №2 по улице Фрунзе закроют движение транспорта, сообщает пресс-служба администрации Рязани. По информации властей, причина перекрытия – ремонт тепловых сетей на перекрестке дублера улицы Есенина с улицей Фрунзе.

На время работ на указанном участке установят предписывающие и предупреждающие дорожные знаки.

Администрация Рязани просит автомобилистов учитывать эту информацию при планировании своего маршрута.

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