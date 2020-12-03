Рыбак, который утонул под Рязанью, возможно, на самом деле не утонул

В среду, 2 ноября, на озере Бабинка неподалеку от села Поляны Рязанского района местные жители обнаружили в лодке бездыханное тело. Поступил звонок на пульт дежурного. Приехавшие спасатели и полицейские обнаружили дрейфующую лодку, из которой свешивалось в воду тело мужчины. Ноги погибшего при этом оставались в лодке – сообщает издательство «Пресса». Возможно, причиной смерти мужчины стал сердечным приступ.

Следов смерти криминального характера на теле не обнаружено. После проведения всех экспертиз, будет определена причина смерти человека.

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Следственный комитет проводит проверку, чтобы установить точную причину смерти (подробности).