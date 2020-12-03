В Рязани от коронавируса умерла 36-летняя женщина

Второй день подряд в Рязанской области фиксируется по два человека, скончавшихся от COVID-19.

Все четыре человека – женщины. Об этом «Комсомольской правде» сообщили в оперативной группе Правительства Рязанской области.

Если 2 декабря в траурный список умерших от коронавирусной инфекции после проведения соответствующих экспертиз включили 63-летнюю и 74-летнюю женщин, скончавшихся в октябре.

То 3 декабря в этот список включили 36-летнюю и 57-летнюю женщин. Обе также скончались еще в октябре.

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А вот поправившихся почти в три раза больше (подробности).