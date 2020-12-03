Минтранс сообщил о работе паромных переправ и наплавных мостов. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В связи с окончанием навигации в Касимовском районе закрыли паромную переправу через Оку на автомобильной дороге Елатьма – совхоз «Маяк-Ласинский». С 27 ноября там дежурят судна на воздушной подушке «Славир 696». Специалисты организовали служебные перевозки и переправу экстренных служб. Как только установится крепкий лед, на месте заработает ледовая переправа.

В Шиловском районе 2 декабря закрыли паромную переправу через Оку у села Юшта. «Дорожное сообщение с населенным пунктом не нарушено, имеется объездная дорога. Когда ляжет лед, будет работать переправа», - говорится в сообщении регионального министерства транспорта.

В Спасском районе в связи с ледоставом с 3 декабря развели наплавные мосты для пропуска шуги. Движение автомобилей восстановят после нормализации ледовой обстановки в следующих местах:

- мост через Оку в Спасском районе у села Троица;

- мост через Оку в Спасском районе у села Фатьяновка.

В Шацком районе наплавные мосты работают в штатном режиме:

- мост через Цну в Шацком районе у села Купля;

- мост через Цну в Шацком районе у села Старочернеево;

- мост через Цну в Шацком районе у села Польное Ялтуново (Лесное Конобеево).

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