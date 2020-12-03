Минтранс сообщил о работе паромных переправ и наплавных мостов.
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
В связи с окончанием навигации в Касимовском районе закрыли паромную переправу через Оку на автомобильной дороге Елатьма – совхоз «Маяк-Ласинский». С 27 ноября там дежурят судна на воздушной подушке «Славир 696». Специалисты организовали служебные перевозки и переправу экстренных служб. Как только установится крепкий лед, на месте заработает ледовая переправа.
В Шиловском районе 2 декабря закрыли паромную переправу через Оку у села Юшта. «Дорожное сообщение с населенным пунктом не нарушено, имеется объездная дорога. Когда ляжет лед, будет работать переправа», - говорится в сообщении регионального министерства транспорта.
В Спасском районе в связи с ледоставом с 3 декабря развели наплавные мосты для пропуска шуги. Движение автомобилей восстановят после нормализации ледовой обстановки в следующих местах:
- мост через Оку в Спасском районе у села Троица;
- мост через Оку в Спасском районе у села Фатьяновка.
В Шацком районе наплавные мосты работают в штатном режиме:
- мост через Цну в Шацком районе у села Купля;
- мост через Цну в Шацком районе у села Старочернеево;
- мост через Цну в Шацком районе у села Польное Ялтуново (Лесное Конобеево).
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