«Водоканал» предупредил горожан, что к Рязани по Оке приближается глиняное пятно

Муниципальное предприятие «Водоканал города Рязани» сообщает, что по Оке к областному центру приближается внушительное глиняное пятно.

Несколько дней назад в Калужской области прорвало дамбу на водохранилище. Глина попала в реку Угра, а затем в Оку. Предполагается, что глиняное пятно достигнет Рязанской области в субботу, 5 декабря.

По оценкам специалистов предприятия, явление не представляет опасности для жизни и здоровья горожан. Усилена работа лабораторий, наблюдающих за качеством воды. В случае неблагоприятного развития ситуации «Водоканал» увеличит дозы применяемых реагентов. Если это не поможет – сократит объемы воды, забираемой из Оки, и увеличит долю артезианской воды.

Ситуация находится на контроле.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Экологическая беда: в субботу из кранов рязанцев может потечь грязная вода

Пятно от спущенного в калужскую реку глиняного карьера приближается к Рязани (подробности).