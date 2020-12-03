Власти Рязани отчитали руководителей муниципальных предприятий за нарушения.

2 декабря заместитель главы администрации Владимир Бурмистров провел рабочее совещание по итогам плановых и внеплановых проверок муниципальных предприятий. Речь идет об «Аварийно-ремонтной службе», «Управлении Рязанского троллейбуса» и «Детском питании». Ранее во всех организациях выявили нарушения, которые должны быть устранены в течение 30 календарных дней.

Так, в адрес директора МП «АРС» направлено представление контрольно-аналитического управления администрации. По результатам внеплановой камеральной проверки были установлены нарушения в первичной документации, а также актах приемки выполненных работ. В отдельных случаях договоры подряда были заключены с нарушением сроков.

— Такие несоответствия указывают на формальный подход предприятия к ведению бухгалтерского учета в целом, и безобразное отношение ответственных специалистов к документации, — подчеркнул Владимир Бурмистров.

Кроме того, предприятие ослабило контроль за использованием расходных материалов. Несколько автомобилей, списанных с баланса еще в 2018 году, до настоящего времени не сняты с учета в ГИБДД и не сданы на утилизацию. Есть многочисленные нарушения в рамках кадровой документации, составлении маршрутных листов, учете ГСМ.

Что касается МУП «УРТ», то предприятию следовало плану по устранению нарушений, но многие из них не были решены в оперативном порядке. Кроме того, на УРТ до сих пор отсутствуют локальные нормативные акты по созданию резерва запасных частей.

— По каждому пункту в плане были прописаны сроки устранения выявленных нарушений, однако, вы почему-то слишком долго «раскачивались», — сказал Бурмистров.

К руководителям и ответственным исполнителям предприятий Аварийно-ремонтная служба и Управление Рязанского троллейбуса будут применены меры дисциплинарного воздействия. Все замечания, высказанные в ходе совещания, должны быть устранены.

Внеплановая проверка проводилась и на МП «Детское питание». На работу предприятия поступали единичные жалобы, а также появлялись негативные публикации в СМИ.

Контрольные мероприятия показали, что в МП с нарушениями хранили продукты и размещали пищевые отходы. Кроме того, были претензии к оформлению бухгалтерской и иной документации.

В течение месяца руководство Детского питания должно устранить все нарушения. Рассматривается вопрос о применении мер дисциплинарного воздействия к ответственным лицам, допустившим нарушения.