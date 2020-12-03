3 декабря в Рязанской области зарегистрировано 119 новых случаев COVID-19

Оперативная группа Правительства Рязанской области сообщает, что 3 декабря в Рязанской области выявлено 119 новых случаев заболевания COVID-19. Таким образом, с начала пандемии заболевание подтвердилось у 14 418 рязанцев.

Поправился 3 декабря 301 человек – это рекордный показатель за все время пандемии. Всего в регионе выздоровели 12 406 человек.

К сожалению, вновь пополнилась статистика по скончавшимся – плюс два человека за сутки. Всего в регионе с начала пандемии непосредственно COVID-19 стал причиной смерти 94 человек.

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