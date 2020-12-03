Из озера под Рязанью выловили труп рыбака

Днем 2 декабря на одном из озер в окрестностях село Поляны Рязанского района обнаружили труп 66-летнего рыбака. Об этом «Комсомолке» сообщили в Следственном комитете.

По предварительным данным мужчина упал с лодки в воду после сердечного приступа.

В настоящее время Рязанский МСО проводит проверку по факту обнаружения. Следователям предстоит установить точную причину смерти погибшего, а также все обстоятельства случившегося.

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