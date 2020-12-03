В больницах Рязани увеличилось количество зараженных коронавирусом, подключенных к ИВЛ

Последние новости по коронавирусу в Рязани на 3 декабря. Фото: Артем КИЛЬКИН

На утро 3 декабря в больницах Рязанской области находятся 528 пациентов. Все они заражены коронавирусом. Это на пять человек больше, чему сутками ранее. Среди пациентов – четверо детей.

Состояние 78 (+2) человек врачи оценивают как удовлетворительное, 394 (+1) пациентов - средней степени тяжести. В тяжелом состоянии находятся 56 (+2) человека, из них 16 (+3) подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

«У остальных зараженных коронавирусом болезнь протекает в легкой форме. Они находятся на карантине и лечатся дома под постоянным наблюдением врачей», - заверяют чиновники.

Ранее мэрия Рязани сообщила о резком приросте зараженных коронавирусом в Октябрьском районе города (читать подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!