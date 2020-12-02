В Рязани 15 улиц остались без холодной воды из-за аварии на водопроводе

В среду, 2 декабря, из-за аварии на водопроводе жители 15 улиц Рязани, в том числе одна школа, остались без холодной воды. Пресс-служба администрации города, сообщает, что аварийно-восстановительные работы планируется завершить до пяти часов вечера. В настоящее время воды нет по следующим адресам:

- Касимовское шоссе, д. 23, д. 23 корп. 1, д. 25, д. 25 корп. 3, д. 25 корп. 4;

- ул. Кальная, д. 22;

- ул. Связи, д. 7, д. 9а, д. 10, д. 10б, д. 11, д. 11а, д. 12, д. 13, д. 14, д. 14в, д. 14в стр. 4, д. 15, д. 16, д. 17, д. 17а (школа №38), д. 18, д. 19, д. 20, д. 22;

- ул. 1-я Прудная, д. 22, д. 24, д. 24а;

- ул. Соколовская, д. 1в, д. 2а, д. 2б;

- Московское шоссе, д. 45 корп. 1;

- ул. Трехреченская;

- ул. Семчин Лоск;

- ул. Озерной проезд;

- ул. Дачная (пос. Семчино);

- 1-й Озерный переулок;

- 2-й Озерный переулок;

- 3-й Озерный переулок;

- 4-й Озерный переулок;

- 5-й Озерный переулок.