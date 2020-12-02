«Много желающих»: минздрав объяснил, почему рязанцы часами стоят в очереди на томограф. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Чиновники минздрава ответили на жалобы рязанцев, которые вынуждены часами дожидаться в очереди компьютерной томографии легких.

На странице губернатора один из местных жителей сообщил, что простоял в очереди около семи часов.

«Это ужас. Там были люди, которым и сидеть невмоготу, с температурой под 40. Без очереди только по скорой. Аппарат КТ один, он не справляется с потоком нуждающихся. Почему нельзя сделать таких бесплатных зон больше?» - написал мужчина.

В минздраве ответили, желающих пройти КТ много, как по направлению от врача, так и по собственному желанию, а в условиях пандемии значительно возросла нагрузка на медицинских работников.

«Специалисты, работая на износ, все же стараются оказать медицинскую помощь каждому нуждающемуся. Просим набраться терпения», - говорится в сообщении.

Похожая жалоба пришла и из Скопина, где вынуждены часами стоять на улице, чтобы попасть к специалисту. В минздраве попросили отнестись к этой проблеме с пониманием.

«Многие из них [медработников] тоже болеют и не могут оказывать помощь. Руководством перераспределяются ресурсы с учетом производственных мощностей. Просим прощения за неудобство и отнестись с уважением и пониманием к работникам, которые находятся на передовой в борьбе с инфекцией», - написали в ведомстве.

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